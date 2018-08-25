Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor

Kocaelili Avrupa şampiyonu milli atıcı Murat İlbilgi, Güney Kore’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istiyor.

Avusturya’da 30 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Trap Skeet Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla Türk bayrağını göndere çektiren 19 yaşındaki milli atıcı, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kore’de 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Murat İlbilgi , şampiyonada altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Türkiye’yi trap genç erkekler kategorisinde temsil edecek olan Murat İlgbilgi, AA muhabirine, altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası ile uzun ve kısa vadeli hedeflerini değerlendirdi.

Atıcılığın ailesinde dededen gelen bir tutku olduğunu belirten Murat, bu sporla amatör olarak ilgilenen babası ve amcasının küçüklüğünden beri kendisini sürekli ödüllü yarışmalara götürdüğünü söyledi.

- "Hocam beni ödüllü bir yarışmada fark etmiş"

Murat İlbilgi, 2012 yılında milli takım antrenörü Ali Emre Güray’ın kendisini yine ödüllü yarışmalardan birinde fark etmesiyle atıcılığa ciddi anlamda adım attığını dile getirerek, "Ali Emre Güray hocam babamla konuşmuş, ’Kağıtspor’a alalım bu çocuğu.’ demiş. O gün bugündür Kağıtspor sporcusu olarak mücadele ediyorum." diye konuştu.

İlk defa 2015 yılında milli formayı giydiğini anlatan Murat, "Slovenya’da takım olarak birinci olmuştuk. Sonra 2017’de İtalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü elde ettim. Bu sene de Avusturya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda birinci oldum." ifadelerini kullandı.

Genç atıcı, şampiyonanın rahat geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Öncesinde de çok iyi hazırlanmıştım, o yüzden fazla zorlanmadım. Son 3 plakta belliydi. Bir plak daha vurmam yeterliydi. Arkadan gelen sesleri duyuyordum, çok heyecanlandım. O son plağı vurduktan sonra zaten her şey bitti bende. İstiklal Marşımızı okuyup, bayrağımızı çektik. Çok gurur vericiydi, tüylerim diken diken oldu."

Türkiye’ye döndükten sonra ara vermeden Güney Kore’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarına başladığını anlatan milli sporcu, "Hazırlıklar iyi gidiyor. Yarışmaya kadar sıkı bir antrenman dönemi geçecek. Boşluk vermeden devam ediyoruz. Haftanın 5-6 günü antrenman yapıyoruz. Bayram tatilinden sonra Konya’da bir haftalık kampımız olacak. Oradan Güney Kore’ye geçeceğiz. Güney Kore’de hedefim dünya şampiyonu olmak." şeklinde görüşlerini aktardı.

Murat İlbilgi, yaşının küçük olması nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nda yer alamayacağına dikkati çekerek, uzun vadeli hedefinin Türkiye’ye olimpiyat madalyası getirmek olduğunu vurguladı.

- Güray: "Ülkemizde çok fazla madalya getirecek"

Atıcılık Trap Milli Takım Antrenörü Ali Emre Güray da Murat İlbilgi’nin şu an Türkiye’deki en yetenekli gençlerin başında geldiğini söyledi.

Murat’ın son bir yılda 2 uluslararası madalya kazandığını anımsatan Güray, "Birçok yabancı antrenör arkadaşım kendisinden ’Şu anda dünyada gördüğümüz en yetenekli sporcu.’ diye bahsediyorlar. Murat’ın geleceği çok parlak. İnşallah ülkemize çok fazla madalya getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Güray, dünyada atıcılığın zirvesinin Avrupa olduğuna işaret ederek, "Avrupalı atıcıları zorlayacak çok az sporcu vardır. Son 3 olimpiyatı da zaten Avrupalılar kazandı. Avrupa şampiyonu olan bir sporcu dünya şampiyonluğunun da en büyük adayıdır. Onun için inşallah gününde olursa Güney Kore’de şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat’ın en büyük özelliğinin final müsabakalarında soğukkanlılığını koruması olduğunu belirten Güray, "Finallerde inanılmaz bir kendine güveni var, çok rahat yarışıyor. O yüzden her zaman başarılı oluyor." diye konuştu.

AA