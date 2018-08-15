İtalya Serie A’da gerçekleşen dev takasta tecrübeli savunmacı Leanardo Bonucci Juventus’a geri dönerken, yıldız golcü Gonzalo Higuain ise Milan’ın yolunu tutmuştu.

Milano temsilcisinde Higuain’in 9 numarayı seçmesinin ardından ilginç bir detay ortaya çıktı.

Son yıllarda Kırmızı-Siyahlı ekipte 9 numaralı formayı giyen 7 oyuncu, toplamda 121 maça çıkıp, Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula ve Andre Silva sadece 19 gol atabildi. Higuain ise bu kötü talih hakkında “Bu şanssızlığı kıracağım. Bu sefer öyle olmayacak” dedi.