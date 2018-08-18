İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Ivan Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre futbola ara verecek.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında kalbinde rahatsızlık tespit edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bir süre futbola ara vermek zorunda kalacağı kaydedildi.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Strinic, temmuz ayında Sampdoria'dan Milan'a transfer olmuştu.