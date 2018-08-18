Milan forması giyen Strinic'den futbola zorunlu ara

Milan, bu sezon başı Napoli'den transfer edilen ve Dünya Kupası'nda da Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Ivan Strinic'in kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre futboldan uzak kalacağını açıkladı.

18 Ağustos 2018, Cumartesi 22:46
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Ivan Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre futbola ara verecek.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında kalbinde rahatsızlık tespit edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bir süre futbola ara vermek zorunda kalacağı kaydedildi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Strinic, temmuz ayında Sampdoria'dan Milan'a transfer olmuştu.

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