Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher'in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher'in gözyaşı döktüğünü yazmıştı.

Eski sporcunun böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti.

Efsane Formula 1 pilotu için daha önce 174 olan boyunun 160 cm'ye kısaldığı belirtilmişti. Schumacher’in tedavi süresince 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.