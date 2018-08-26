Michael Roll: Bir an önce uyum sağlamalıyız

Michael Roll, 2018-19 sezonunun Maccabi FOX Tel Aviv için iyi geçmesini iyi takım kimyasına endeksledi.

Hayal kırıklığı bir sezonu daha geride bırakan Maccabi FOX Tel Aviv, EuroLeague playoff’larına geri dönmek için kilit takviyeler yaptı.

İsrail’e gelişinin ardından sezon hedefleriyle ilgili konuşan Roll şu ifadeleri kullandı:

“Olabildiğince çabuk ve iyi şekilde uyum sağlamaya çalışacağız. Sahada oynadığımız oyundan keyif alırsak sonuçlarda da bu kendini gösterecektir.”

“Henüz yeni transferlerle hiç konuşmadım. Sadece takımdakilerle iletişim halindeydim. Çok büyük ve yetenekli isimler. Herkes bunu konuşuyor, hepsini bir araya getirebilirsek hiçbir sorunumuz olmaz.”

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