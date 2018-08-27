Michael Jordan’ın mal varlığında büyük artış!

Michael Jordan’ın net mal varlığı bu yıl büyük bir artış gösterdi. Forbes’un açıkladığı listeye göre efsanevi NBA oyuncusu Michael Jordan, yalnızca geçen yıl 350 milyon dolar kazandı ve yine Forbes‘un milyarder listesindeki veriye göre mevcut mal varlığı 1,65 milyar dolar seviyesine ulaşıyor.

Birçoklarına göre gelmiş geçmiş en büyük basketbolcu olan Jordan, Charlotte Hornets yönetiminde takım sahibi olarak henüz önemli bir başarı gösterememiş olabilir ancak sahadaki o başarısızlık Jordan’ın mali varlıklarına yansımamış gibi gözüküyor.

Bir başka deyişle Jordan, yaptığı yatırımın karşılığını saha dışında almaya devam ediyor. Hornets‘ın dışında Michael Jordan’ın kendi ismiyle piyasaya sürülen Jordan markasının da ekonomik anlamda efsanevi isme büyük yardımı dokunuyor.

12 ay öncesine oranla mal varlığını 350 milyon dolar artıran Michael Jordan, dünyanın en zengin insanları arasında da 90 sıra yükselerek 1.477. sıraya çıktı. ABD’deki sırası ise 455.

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