Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel golcü futbolcuları Michael Frey için Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. İsviçre'de yayın yapan sport.ch'ye konuşan Bickel "Fenerbahçe bu transfer için taleplerimizi karşılamaya hazır" ifadesini kullandı.

"Fenerbahçe bugün karar verecek"

Fenerbahçe ile bugün toplantı yaptınız mı sorusuna da cevap veren Zürih Sportif Direktörü "Bu toplantıyı reddetmek veya yorum yapmak istemiyorum. Gerçek şu ki, bu bir süreç. Bu transfer gerçekleşsin ya da gerçekmeşmesin Fenerbahçe, Michael Frey'e ilgi duydu, gün içinde bir karara varacaklar" şeklinde konuştu.

Michael Frey kimdir?

İsviçreli golcü 1.89 boyunda ve 24 yaşında. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Michael Frey 2014 yılında 3 milyon Euro'ya Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Fransız ekibinde performansı beklentilerin altında kalınca tekrar ülkesine Young Boys'a 500 bin Euro karşılığında döndü. Zürih ise geçen sezon başında Michael Frey'i 400 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı.

24 yaşındaki Michael Frey geçen sezon Zürih formasıyla 36 maça çıkmış ve 16 gol atma başarısı göstermişti.