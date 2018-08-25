Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup eden Giresunspor’un teknik direktörü Metin Diyadin, kendi sahalarında ikide iki yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Diyadin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Tetiş Yapı Elazığspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Rakiplerinin orta sahasının direnç gösterdiğini, ilk yarıda yakaladıkları 1-0’lık skordan sonra geriye yaslandıklarını aktaran Diyadin, "Oyunu ön tarafa yıkmamız lazımdı. Daha erken skoru koparmamız gerekiyordu." dedi.

Diyadin, ligin başlangıcında kendi evlerinde ikide iki yaptıklarını vurgulayarak, "Kendi sahamızda ikide iki yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu seriyi gelecek haftalarda da sürdürmeye çalışacağız." diye konuştu.

- Kaynak: "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum"

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise Giresun deplasmanından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Buradan puan alacağımıza inanıyorduk ama olmadı." ifadesini kullandı.

Kısıtlı bir kadroları olduğunu anlatan Kaynak, "Futbol sonuç oyunu, kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum." şeklinde konuştu.