Metin Diyadin: “İddialı bir takım olacağımızı düşünüyorum”

Spor Toto 1. Lig’de ikinci hafta müsabakaları kapsamında Osmanlıpor ile Giresunspor takımları karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 üstünlükle tamamlayan Karadeniz temsilcisi hanesine 3 puan yazdırarak, ligde 2’de 2 yaptı. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, yüzde 90 yenilenmiş bir takım olmalarına rağmen bugün, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Takımın geçen yılki kadrosundan yalnızca 2-3 sporcunun olduğunu vurgulayan Diyadin, “Bizim için zorlu bir olacaktı ve geçen yılki kadromuzdan bugün sahada 2-3 kişi vardı. Yüzde 90 yenilenmiş kadroyla ki bazı arkadaşlar da geç geldiler. Transferleri geç oldu, hazırlık kampında bizlerle çok fazla beraber olamadılar. 3-4 oyuncu bugün ilk kez oynadı. Buna rağmen de hafta içi iyi çalıştık. Bugün de istediğimiz sonucu alabildik. Yeni bir takım için 2’de 2'yle devam etmek güzel tabi ki. Milli takım arasına kadar hep beraber çalışınca da iddialı bir takım olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.