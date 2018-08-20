Mesut Bakkal: ”Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum”

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal oyuna iyi başladıkları söyledi. Özellikle ilk yarıda istediklerini gerçekleştirdikleri aktaran Bakkal, “Özellikle ilk yarıda sadece kontrataktan yediğimiz pozisyonlar vardı. İstediklerimizi gerçekleştirdik. Daha iyi yapmamız beklenebilirdi. İkinci devre iyi başladık maça ama 10 kişi kalmamız bu hava şartlarında biraz sıkıntıya soktu. 10 kişiyken bile yarı sahada oynayan ve kaleye giden bir takım vardı. Yediğimiz birinci golden sonrada biraz daha toparlanmaya çalıştık 1-2 oyuncu değişikliği yaptık. Kaçırdığımız bir gol var. Tabi talihsiz bir gol yedik. Bu futbol da var oyuncunun ayağı kaydı ve talihsiz bir gol yedik. Ben bugün özellikle ilk yarıdaki oyunla 10 kişi kalana kadar mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularımı da söyledim, talihsiz bir maç oynadık ama bunu telefi edebilecek yeteneğe de sahipler. Bunlarda gerekli dersi çıkarıp önümüze devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Emre Akbaba olmadan oynamaya alışmamız gerek”

Bir gazetecinin “Emre Akbaba yokluğu arandı mı?” sorusuna yanıt veren Teknik adam Bakkal, ”Emre Akbaba’nın yerine Lucas’ı denedik ama onsuz da oynamaya alışmamız gerek. Bu saatten sonra şartlar ne getirir bilemem tabi. Yönetimle beraber oturup değerlendirme yaparız” diye konuştu.