Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Taşkın ve Serhat'ın golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler İzmir'e döndü. Teknik direktör Suat Kaya çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek umutlu konuştu.

Oyuncularına çarşamba gününe kadar izin verdiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Afyonkarahisar'da oynadığımız 4 hazırlık maçının 3'ünü kazandık, 1'inde ise yenildik. Takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı memnunum. Mutlaka eksiklerimiz var. Ancak sezon açılana kadar iyi bir seviyeye geleceğiz ve ligde yine şampiyonluğa oynayacağız" dedi.