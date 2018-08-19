Menemen, Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

19 Ağustos 2018, Pazar 19:57
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Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti. 

Taşkın ve Serhat'ın golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler İzmir'e döndü. Teknik direktör Suat Kaya çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek umutlu konuştu.

Oyuncularına çarşamba gününe kadar izin verdiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Afyonkarahisar'da oynadığımız 4 hazırlık maçının 3'ünü kazandık, 1'inde ise yenildik. Takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı memnunum. Mutlaka eksiklerimiz var. Ancak sezon açılana kadar iyi bir seviyeye geleceğiz ve ligde yine şampiyonluğa oynayacağız" dedi.  

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