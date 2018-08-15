Melek Yusufoğlu, İzmit Belediyespor’da yola devam ediyor

İzmit Belediyespor için 2017-2018 sezonunda TKBL’de mücadele eden ve başarılı bir sezon geçiren Melek Yusufoğlu takım ile birlikte Federasyon Kupası kazandı ve Süper Lig’e yükselme sevincini yaşadı. 2018-2019 sezonunda ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor, Yusufoğlu ile yeniden masaya oturdu. 1994 doğumlu ve 173 santim boyunda gard pozisyonunda oynayan basketbolcu, İzmit Belediyespor’da kalma kararı aldı.

Kulüp binasında İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk ile bir araya gelen Yusufoğlu, yeni sezon için imza attı. Yusufoğlu’nun takımda önemli işler yaptığını söyleyen Başkan Öztürk, “Yeni sezon için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Melek Yusufoğlu ile bu sezon için yeniden anlaştık. Geçtiğimiz sezon takımı ile birlikte önemli işlere imza attı. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyoruz. Spor camiasına ve Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İHA