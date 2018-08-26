Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 2 hafta üst üste sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Sarı Lacivertliler 3 haftada sadece 3 puan toplayabildi. Göztepe ise geçtiğimiz hafta yaşadığı Galatasaray yenilgisini bu hafta Fenerbahçe zaferi ile kapattı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İşte Topal'ın açıklamaları:

"Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık bir şeylerin farkına varmalıyız ve uyanmalıyız. Çok üzgünüz. Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor"

"Bunların sezon başı olması da hoş değil. Toparlamamız gerekiyor, söyleyecek de bir şey yok. Gelen ilk top gol oluyor, bunu düşünmekten kafayı yiyeceğim"