Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bu galibiyet bize nefes aldırdı." dedi.

Sepil, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta üst üste mağlup oldukları için zor bir maça çıktıklarını söyledi. İlk 2 haftada neticeye ulaşamadıklarını aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet bize büyük nefes aldırdı. Bu maçı kazanamasaydık zor olacaktı. Maçta da iyi oynadık, özellikle 2. yarı Göztepe çok iyi oynadı, oyunun hakimiydi bence. Bu maç bitti, önümüze bakacağız. Süper Lig’e geldiğimizden beri bir İstanbul takımını yenemiyorduk. Bu sene kurduğumuz kadroyla bunu yapabileceğimizi düşüyorduk. Geçen hafta Galatasaray’a karşı da iyi oynadık ve enterasan bir gol yedik, direkten topumuz döndü."

Sepil, bir soru üzerine, Beşiktaş’la Vagner Love transferi için görüştüklerini ama gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek, "Sorunlar sadece oyuncuyu bizim istememizle bitmiyor. Vagner olayında Beşiktaş’la Vagner’in kendi aralarında anlaşmaları yok. Vagner Love transferini çok istedik ama ben bu transferi zor görüyorum. İlgilendiğimiz başka oyuncular da var, bu hafta içi bir santrafor getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Türk futboluna büyük yenilik getirdiğini, kendisinin Fenerbahçe’yi toparlayacağına inandığını kaydeden Sepil, "Bu sene yine çok güzel bir lig olacak. Herkesin birbirini yenebileceği bir lig olacak. Zaten Süper Lig’in özelliği bu. Bir maçta yendik diye havaya girmememiz lazım, yolumuza devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Sepil, Halil Akbunar’ın 24 yaşında olmasına rağmen kendilerinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Tribünler onu seviyor, 2 yıldır çok iyi oynuyor, çok çalışıyor. Çok güzel bir gol attı. Halil’le yeni sözleşme imzalamadık ama imzalarız, bizi bırakacağını sanmıyorum. Bugün Halil’in değerinin arttığı kesin." şeklinde görüş belirtti.