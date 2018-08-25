Mehmet Ekici: Emekliliğe kadar Fenerbahçe

Fenerbahçe’de bu sezon beklentilerin yüksek olduğu isimlerden birisi, sakatlığından tam olarak kurtulan Mehmet Ekici... Beklentisi olanlar yalnızca taraftarlar değil... Başarılı orta saha oyuncusu da sezona damga vurmayı kafasına koymuş. Muhabirimiz Yusuf Dursun’a konuşan Ekici, sorulara son derece samimi yanıtlar verdi. Söz Ekici’de...

Almanya’da altyapıdan yetiştin, oynadın. Türkiye’de altyapıdan yetişen Barış gibi isimler var, nasıl kıyaslıyorsun?

“Gurur verici Türkiye’den böyle futbolcuların yetişmiş olması. Fenerbahçe için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Allah yollarını açık etsin. Başarılı olacaktır.”

Giuliano’nun gidişi ile gözler sana çevrildi. İlk 11’deki yerini nasıl görüyorsun? Daha fazla sorumluluk hissediyor musun?

“Futbolda her zaman rekabet vardır. Orta sahamız kalabalık, idmanlarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocamız ne zaman uygun görürse o zaman çıkıp oynarız.”

Kendi mevkiinde oynayan en beğendiğin futbolcular kimler?

“Andrea Pirlo’yu çok beğeniyorum. Zinedine Zidane, Andres Iniesta.”

‘Bana mevkii fark etmiyor’

Mevki olarak orta sahanın neresinde oynamayı tercih edersin?

“Aslında fark etmiyor orta sahada 6 numara, 8 numara, 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum. Hocamıza kalmış, nerede uygun görüyorsa orada oynayıp en iyisini yapmaya çalışacağım.

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‘Taraftarımızın gücünü istiyoruz’

Geçen sezonlara göre Fenerbahçe taraftarı geri döndü. Sizin üzerinizdeki etkisi nasıldı, şimdi ne oldu?

“Sizin de söylediğiniz gibi yeni başkanımızın da gelmesi ile birlikte taraftarlarımız da daha iştahlı daha arzulu, daha heyecanlı. İlk maçta bize yansıttılar, onlara da teşekkür ediyoruz. Bursa maçındaki katkıları büyük ve inşallah da sezon sonuna kadar devam eder.”

‘Son noktaya kadar burası’

Fenerbahçe’den ayrılmak zorunda kalsan Türkiye’de mi, yurt dışında mı kariyerine devam etmek isterdin?

“Benim hedefim burada kalıp, kariyerimi burada bitirmek. Her futbolcu böyle köklü bir kulüpte kariyerini noktalamak ister.”

‘Tekrar olsa aynısını yaparım’

Emre Akbaba, ‘Galatasaray dışında başka bir takımda oynamak istemiyorum’ dedi Sen de transfer sürecinde benzer şeyler yaşadın Trabzonspor’da oynarken. Senin hiç bu süreç içerisinde keşke dediğin anlar oldu mu?

“6 ay futbol oynayamadım. Bu 6 ay nedeni ile de zaman zaman sakatlıklar da yaşadım. Tekrar aynı süreci yaşayacak olsam yine kesinlikle ‘Fenerbahçe’ derim.”

'Sabırlı olmak gerekir'

Yeni bir dönem, yeni bir sezon, yeni bir hoca... Nasıl değerlendiriyorsun?

“Dediğiniz gibi yeni bir sezona başladık. Kamp dönemini iyi geçirdiğimi düşünüyorum, takım olarak da iyi geçirdik. Maalesef hafta sonu istediğimiz sonuca ulaşamadık. Sezonun başındayız; önümüzdeki haftalarda, aylarda bizden istenilen sistemi sahaya daha iyi yansıtacağız. Biraz zaman isteyecek ama hepimizin biraz sabırlı olması gerekiyor. Hocalar olsun, yönetim olsun en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de ayak uydurmaya çalışarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

‘Yeni yönetimle heyecanlıyız’

Ali Koç’un gelişi ile takımdaki değişikler neler oldu?

“Yeni hoca, yeni yönetim, futbolcularda heyecan yarattı. Bu heyecanı da sahaya en iyi şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum.”

Aykut hocanın gidişi ve yeni hoca Cocu’nun gelişi ile oynadığınız 4-3-3 sisteminin seni zorlayacağını düşünüyor musun?

“Hocamızın bizden istediğini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İki hocanın da uyguladığı sistem farklı. İkisinin de sistemi çok iyi ama dediğim gibi biz oyuncular bizden istenileni en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha sezon başındayız. Cocu daha çok paslaşarak ilerlemeyi seviyor. Aykut hocamız ise daha farklı taktiksel disiplini seviyordu. Yeni hocamızın bizi geliştireceğine inanıyorum. Hocamızda bu arzuyu, isteği görüyorum. İnşallah en iyi şekilde sahaya yansıtıp, başarılı da oluruz."

Yusuf Dursun