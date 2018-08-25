Mehmet Aytekin: Kardemir Karabükspor’un borcu 160 milyon lira

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, kulübün toplam borcunun 160 milyon lira olduğunu, borçlar nedeniyle transfer ettikleri oyunculara lisans çıkaramadıklarını belirterek, 29 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kongreden sonra borçların ödenmesi halinde oyuncuların sahaya çıkabileceğini söyledi.

Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak kongre kararı aldıklarını hatırlattı.

Kulübün ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini aktaran Aytekin, şöyle konuştu:

"Yeni transferlerimize geçmiş yönetimlerin bıraktığı borçlar nedeniyle lisans çıkartamadık ve maçlara altyapı oyuncularımızla çıkıyoruz. Bu ayın 31’ine kadar süremiz var. Başkalarının önünü açmak için kongre kararı almıştık. 29 Ağustos Çarşamba günü yapılacak kongreden sonra borçlar ödenirse takım sahaya çıkar. Geçmiş yönetimin transfer ettiği futbolculara olan borç bunlar. Kulübün yaklaşık 160 milyon lira borcu bulunuyor, bunun yaklaşık 10 milyon lirasının kısa vadede ödenmesi gerekiyor."

Altınordu maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Çamlıkspor Tesisleri’nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmana altyapı oyuncuları katıldı.

Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik antrenman, yarı sahada maçla son buldu.