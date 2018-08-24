Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, takıma sahip çıkılmasını istedi.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yönetimlerin hataları yüzünden zor bir sürece girdiklerini belirterek, arkadaşlarıyla takımı sahipsiz bırakmamak adına taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Yönetimde oldukları yaklaşık 6 aylık süreçte birkaç kişi dışında kendilerine kimsenin yardım etmediğini savunan Aytekin, şöyle konuştu:

"Bırakın yardım etmeyi, engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bütün zorluklara rağmen takımı kampa gönderdik ve 16 yeni transfer yaparak yeni bir kadro oluşturduk. Lakin bir yerde tıkandı. Bu yeni transferlerimize lisans alamadık ve ilk iki haftaya altyapı oyuncularımızla çıkmak zorunda kaldık. Bu ay sonuna kadar lisans çıkartmamız lazım. Yaptığımız görüşmeler sonunda lisansları bu sürede almamız da zor görünüyor. Bu nedenle bize saldıran, bizi sürekli eleştiren ve yönetimi bırakmamızı söyleyenlerin önünü açmak için kongre kararı aldık. 29 Ağustos’ta kongremiz olacak. Bu kentten ekmek yiyenlerin, bu kenttin yöneticilerinin takıma sahip çıkacağına inanıyoruz. Yoksa bu takımı bitirenler tarihe geçecek. KARDEMİR ve şehrin yöneticileri artık gereğini yapmalı."