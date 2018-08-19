Mehmet Altıparmak: "Tecrübe ve kaliteye yenildik"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını ifade ederek, “Öncelikle uzun maçın sonucuyla alakalı çok üzgünüz. Hem kendimize hem taraftarımıza bir bayram hediyesi vermek istiyorduk. Oyun planımızı iyi hazırladık. Önde baskı şeklinde. İlk 45 dakika iyi oynadık. Pozisyonları değerlendirebilseydik belki 3-4 farkla ilk yarıyı kapatabilirdik. İkinci yarı ilk 10 dakika çok yan top verdik. Konsantremiz bozuldu. Beşiktaş gibi takıma böyle iyi oynadıktan sonra yenilmek bizi üzdü. Tecrübe ve kaliteye yenildik. Biz istediğimiz oyun şeklini daha da geliştirerek ilerleyeceğiz. Ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. İki tane mecburiyetten sakatlığımız oldu. Bu oyuncuların sakatlanması oyun düzenimizi etkiledi. Büyük bir takımı Erzurum’da ağırladık. Muhteşem taraftarımızı gösterdik. Bir maç kazandığımızda havamızı yakalayacağız. Şenol Güneş 36. dakikadan sonra oyun düzenini değiştirdi. Çift forvete döndü. Fizik olarak durumumuz çok iyi durumda. Geçen hafta 2-0’dan döndük. Babel bizi yendi. Muhteşem oynadı. Biz önlemimizi almıştık ama olmadı. İkinci yarının başındaki 10 dakika top tutamamamız kötü oldu. 2-1'den sonra çok fazla bir şey yapamadık” şeklinde konuştu.