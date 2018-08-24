Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deplasmanda istediklerini elde ettiklerini vurguladı.

İki haftanın ardından iyi bir iş yaptıklarına değinen Altıparmak, "Ligdeki ilk puanımızı aldık. Deplasmanda olması önemli. İlki haftadır oynadığımız iyi futbol vardı. İyi futbolu Rize’ye de taşıdık. İlk yarı yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirebilirdik." şeklinde konuştu.

Futbolun güzelliğini sahaya yansıtmaya çalıştığının altını çizen Altıparmak, "İyi futbol oynamak zorundayız. Futbol olarak iyi oynadık ama bir puan alabildik. Mücadelemiz son derece önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Deplasmanda alınan bir puan iyidir." dedi.

Taraftara teşekkür eden Altıparmak, "Sahadaki mücadelemize katkı verdiler. Doksan dakika destek oldular. Artık, bu maçı unutup Başakşehir maçına hazırlanacağız. Bugün gol yemeden puan almayı başardık. Bunu ileriye taşımamız lazım." ifadelerini kullandı.



