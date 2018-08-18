Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Burnley ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışması yaptığı idman, dar alanda gerçekleştirilen antrenmanla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA