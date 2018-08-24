Bursaspor’da Başkan Ali Ay ve teknik direktör Samet Aybaba’nın açıkladığı Doumbia transferinde pürüz çıktı. Deneyimli oyuncunun yıllık ücretinin artırılmasını ve sözleşmesinin 3 yıllık yapılmasını istemesiyle transferin beklemeye alındığı öğrenildi.

Bunun üzerine gündemdeki bir diğer isim olan Mbokani’yle görüşmelere başlayan Timsah, yıldız forveti dün menaceriyle birlikte İstanbul’a getirdi. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Mbokani’yle bugün masaya oturulacak, anlaşma sağlandığı takdirde başarılı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

1.8 milyon Euro masada

Son olarak Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen Mbokani’yle 1.8 milyon Euro’ya el sıkışılması bekleniyor. Bonservisi elinde olan 1.85 boyundaki futbolcunun imza parası istediği, ancak bu talebin kulüp tarafından geri çevrildiği gelen haberler arasında.