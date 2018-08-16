Uzun zamandır kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek isteyen Bursaspor, Papiss Cisse, Seydou Doumbia, Stefano Okaka ve Dieumerci Mbokani ile görüşmüştü. Yeşil-Beyazlılar, Cisse ve Okaka ile anlaşamazken, Doumbia ve Mbokani ile pazarlıklara devam ediyor. Doumbia’nın birçok talibinin olması transferi zora sokarken, Timsah’a

en yakın ismin Mbokani olduğu öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu, Bursa’dan 2 senelik sözleşme ve yıllık 2 milyon Euro (13 milyon TL) talep etti. Ancak Yeşil-Beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuya maksimum 1.5 milyon Euro (10 milyon TL) vereceklerini iletti. Benzer şartları Doumbia’ya da öneren Timsah, artık iki isimden cevap bekliyor.