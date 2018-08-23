Avrupa basketbolunun önemli şutörlerinden olan Matt Janning, Gürcistan pasaportu aldı ve Gürcistan milli takımının 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında forma giyecek.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda, geride kalan sezonda Bahçeşehir Koleji forması giyen Mike Dixon'ı devşirme oyuncu statüsünde oynatan Gürcistan, şimdi ise Matt Janning'i milli takım kadrosuna dahil etti. İlk turda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan Gürcistan, ikinci turda L Grubu'nda; Almanya, Yunanistan, Sırbistan, İsrail ve Estonya ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında Bask ekibi Kirolbet Baskonia ile 2 aylık bir sözleşme imzalayan 30 yaşındaki ve 1.96 boyundaki Janning, daha sonra sergilediği iyi performans ile sezon sonuna kadar kontrat imzalamış, bu yaz döneminde ise takımıyla 1 yıllık sözleşme yenilemişti.

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