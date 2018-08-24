Mario Gomez, Beşiktaş'a geri mi dönecek? Alvaro Negredo'yu takımdan göndermek isteyen Beşiktaş'ın flaş bir hamle yaparak Mario Gomez ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Habertürk Gazetesi Beşiktaş muhabiri Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş, Alvaro Negredo'yu takımdan göndermesi halinde Mario Gomez'i yeniden takıma katmak için Alman futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. 4.3 milyon euro maaş alan Negredo, siyah-beyazlı formaya veda ettiği gün Beşiktaş, Mario Gomez'in yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceğini açıkladı. Yiğit'in haberi Beşiktaş gündemine bomba gibi düşerken, siyah-beyazlı camiadan şu ana kadar bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması kafalardaki soru işaretlerini daha da arttırdı.

Kısa bir süre önce Mario Gomez'in transfer gündemlerinde yer almadığını ifade eden Orman, "Mario Gomez'i biz göndermek istemedik, kendisi ayrılmak istedi, biz kalmasını çok istedik. Mario Gomez'den bize bir talep yok, dolayısıyla bizim de kendisiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Gomez'i taraftarımız çok seviyor, Ferdinand etkisi yarattı ancak Beşiktaş'ın forvet transferinden önce ofansif orta saha oyuncusu ile ilgileniyoruz, bizim için daha doğru strateji" ifadelerini kullanmıştı.