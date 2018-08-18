Marcos Rojo’nun Fenerbahçe’ye transferi çok yakındı. Ancak Manchester United’da Jose Mourinho ile yönetim arasında patlak veren kriz, işleri bozdu. Mourinho, istediği transferler yapılmayınca, kadroda düşünmediği oyuncuları bile göndermeme kararı aldı.

Arjantinli futbolcu, Manchester United’ın hazırlık maçlarında bile kadroya alınmamıştı. Buna rağmen dünyaca ünlü menacer, oyuncunun kalmasını istedi. Fenerbahçe cephesi ise her şeye rağmen Rojo’dan vazgeçmiyor. Cocu’nun transferini çok istediği başarılı savunmacı için tüm imkanlar seferber edilecek.

İddiaya göre Comolli, önümüzdeki günlerde Mourinho’yla görüşmek için İngiltere’ye gitmeyi planlıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Hem takımdaki sol ayaklı stoper eksikliği giderilecek hem de Cocu, gerekirse sol bekte de kullanabileceği bir oyuncu elde edecek.