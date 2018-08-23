Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transferini açıkladı!

Cruz Azul teknik direktörü Pedro Caixinha, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

23 Ağustos 2018, Perşembe 12:04 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018, Perşembe 15:01
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Meksika ekibi Cruz Azul'un teknik direktörü Pedro Caixinha, Toluca'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 10 numara Marco Fabian ile ilgili gelen transfer sorusunu yanıtladı. Caixinha, Meksikalı futbolcunun Beşiktaş'a yakın olduğunu söyledi.

ESPN'de yer alan haberde, "Fabian ile ilgileniyor musunuz" sorusuna Cruz Azul'un teknik adamı "Pepe ile konuştuk. Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yaıın olduğunu söyledi." dedi. 

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