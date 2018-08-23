Meksika ekibi Cruz Azul'un teknik direktörü Pedro Caixinha, Toluca'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 10 numara Marco Fabian ile ilgili gelen transfer sorusunu yanıtladı. Caixinha, Meksikalı futbolcunun Beşiktaş'a yakın olduğunu söyledi.

ESPN'de yer alan haberde, "Fabian ile ilgileniyor musunuz" sorusuna Cruz Azul'un teknik adamı "Pepe ile konuştuk. Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yaıın olduğunu söyledi." dedi.