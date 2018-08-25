Fenerbahçe transferde son olarak Meksikalı savunmacı Diego Reyes'e imza attırdıktan sonra arayışlarını orta saha üzerinde yoğunlaştırdı.

Sarı Lacivertli ekip Giuliano ve Josef'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgede oluşan eksikliği gidermek için yıldız futbolcu Marco Fabian'ı gündemine almıştı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyordu.

Meksikalı milli oyuncu sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı ve Fenerbahçe'nin Twitter hesabını takibe aldı. Bu hamlenin ardından transferde nasıl bir yol izleneceği taraftarlar arasında soru işaretine yol açtı.

Fabian geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'da takımı Eintrach Frankfurt ile kupa ve lig maçları olmak üzere 13 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Marco Fabian Meksika Milli Takımı ile de 40 maça çıktı.

İstanbul'a geliyor

DHA'nın haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.