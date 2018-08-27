Manu Ginobili basketbolu bıraktı

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Manu Ginobili, kariyeriyle ilgili kararı verdi ve 41 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

23 yıllık profesyonel oyunculuk kariyerinin 16 yılında San Antonio Spurs forması giyen Manu Ginobili, ülkesinde Andino ve Estudiantes formalarının yanı sıra İtalya'da da Reggio Calabria ve Virtus Bologna formaları giydi.

Manu Ginobili, kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu yaşarken 2 kez NBA'de All-Star, 1 kez de En İyi Altıncı Adam olmayı başardı.

Avrupa'da 2 kez finallerin en skorer ismi olan Ginobili, 1 EuroLeague şampiyonu ve 1 de EuroLeague Finalleri MVP'si oldu. ,

Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından Manu Ginobili, 2004 Atina Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşamıştı.