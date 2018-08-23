Futbolda transfer dönemi, 31 Ağustos Cuma günü sona erecek. Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlarla görüşüp 25 dosyanın 12'sinde şimdilik ücret ödemeden anlaşmaya varan yönetim, Perovic, Mikic gibi isimleri ikna etmeye çalışıyor.

Transfer yasağı kalksa bile 1 haftalık süreçte takviye yapıp kadro kurması zor gözüken siyah-beyazlılar, mali sıkıntı nedeniyle kamp bile yapamamıştı. İç transferde Uğur, Timur, Akın, Ömer gibi isimlerle yeniden anlaşan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan da yasak konusunda mucize bekliyor. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle 2 yıldır FIFA'dan sürekli puan silme cezası alan Manisaspor'un 6 puanı, Iwanski'ye olan borç yüzünden henüz sezon başlamadan silinmişti.