Transfer sezonu boyunca istediği oyuncularla anlaşma sağlanamaması yüzünden sürekli olarak şikayet eden ve Premier Lig’de son maçını kaybeden Manchester United menaceri Jose Mourinho'nun, İngiltere’de son günlerini geçirdiği iddia ediliyor. Portekizli teknik adam, son dönemde Kırmızı Şeytanlar’ın sahibi Ed Woodward ile hararetli bir tartışma yaşamış ve akabinde de bu durum oyuncularına yansımıştı.

Öte yandan Brighton mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sadece 256 saniye konuşmuş, basın mensuplarının sorularını genellikle yanıtsız bırakmıştı. Ayrıca eski United efsanelerinin tecrübeli çalıştırıcıya medya üzerinden ağır eleştirilerde bulunmasının yanında bugün oynanacak Tottenham karşılaşması Mourinho adına United kariyerinin sonu olabilir.