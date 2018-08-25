2009 senesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin hisselerinin tamamını satın alan Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, şimdi de gözünü Liverpool’a dikti. Arap milyarder, Kırmızılılar’ın hisselerinin tamamını bünyesine katabilmek için 2 milyar Pound’luk (15.6 milyar TL) bir teklif yaptı.

Ancak Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group şirketinin kurucusu Thomas Werner, teklifi yetersiz bularak reddetmesinin yanı sıra kulübü tek bir kişiye satın alamayacağını bildirdi. Bu gelişmelerin üzerine Mansur bin Zayed, kuzeni Şeyh Khalid ile birlikte yeni teklif yapmaya karar verdi.

En pahalısı olacak

Liverpool’u satın almak adına büyük çaba sarefeden Abu Dabi’nin Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi Başkanı Şeyh Mansur, yakın zamanda teklifini 3 milyar Pound’a (23.4 milyar TL) çıkaracak. Bu satışın gerçekleşmesi halinde Liverpool, tarihin en yüksek ücrete satılan kulübü olma unvanını da eline geçirmiş olacak. Merseyide ekibi, 2010 yılında 280 milyon Pound (2.1 milyar TL) karşılığında Fenway Sports’un eline geçmişti.

Rekor ManU'da

2005 yılında Manchester United’ı bünyesine katan Malcolm Glazer, bir futbol kulübünü satın almak için ödenen en yüksek meblayı ödemişti. 2014 yılında vefat eden Glazar, o dönem Kırmızı Şeytanlar için 790 milyon Pound’u (6.1 milyar TL) gözden çıkarmıştı. Glazer’in United’a ödediği ücretin güncel kurdaki değeri ise 1.8 milyar TL (14 milyar TL)