Manchester City - Wolverhampton Wanderers maç sonucu: 1-1

Premier Lig'i geçtiğimiz yıl rekor bir puanla şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, bu sezonki ilk puan kaybını Wolverhampton Wanderers deplasmanında tattı.

Geçtiğimiz sezon Championship'i lider tamamlayarak yeniden Premier Lig'e yükselen Wolverhampton, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelede Willy Boly'nin 57'de attığı golle öne geçti.

Joao Moutinho'nun ortasında Boly'nin eline çarpan top filelerle buluşurken hakemler tartışmalı pozisyonda gol kararı verdi.

City'nin bu gole yanıtıysa 69'uncu dakikada oldu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İlkay Gündoğan'ın ortasında Aymeric Laporte'un kafa vuruşu ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Wolves ile City 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla City, puanını 7 yaparken Wolverhampton da 2 puana yükseldi.