Manchester City - Huddersfield maç sonucu: 6-1

İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 100 puanla şampiyon bitiren Manchester City, yeni sezona da kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin ilk haftasında Arsenal'ı 2-0 deviren Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu hafta da kendi evlerinde Huddersfield'a gol yağdırdı: 6-1

Etihad Stadyumu'ndaki mücadelede gol perdesini açan isim 25'te Sergio Agüero oldu. Kaleci Ederson'un yaptığı uzun kaleci vuruşunda topla buluşan Arjantinli, ceza sahasının hemen dışından yaptığı çok klas aşırtmayla topu filelere gönderdi.

31'de Gabriel Jesus farkı ikiye çıkarırken 35'inci dakikada Agüero, kaleci Ben Hamer'in hatasını çok iyi değerlendirerek skoru 3-0'a taşıdı. 43'te Jon Stankovic'in attığı gol ise ilk yarının skorunu belirledi: 3-1

İkinci yarıya da hızlı başlayan City, dakikalar 48'i gösterirken David Silva'nın frikiğiyle farkı yeniden üçe çıkardı. 75'te ise Agüero, Benjamin Mendy'nin ortasında çok klas bir dokunuşla durumu 5-1 yaptı.

Karşılaşmanın son golü ise topu kendi ağlarına gönderen Terence Kongolo'dan geldi ve City rakibini 6-1'le devirdi. Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan ise maçta 82 dakika forma giydi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr