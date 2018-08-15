Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Malazgirt Zaferi 2. Ödüllü Uluslararası Okçuluk Yarışması sona erdi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmada, Okçuluk Türk Milli Takımı’nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 200 sporcu, birincilik için mücadele verdi.

Turnuvayı takımlarda, erkeklerde Türk Milli Takımı birinci, Antalya Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Samsun Okçuluk Spor Kulübü ise üçüncü tamamladı. Kadınlarda da Türk Milli Takımı birinci, Samsun Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Gürcistan üçüncü oldu.

Yarışmayı bireyselde erkeklerde Mete Gazoz birinci, Oğuzhan Küçük ikinci, Muhammet Bilal Güneri ise üçüncü bitirdi. Kadınlarda, Yasemin Ecem Anagöz birinci, Aybüke Aktuna ikinci, Gökçe Demirel ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından sporcuların ödülleri Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’in yanı sıra daire müdürleri ve antrenörler tarafından verildi.

Milli okçu Mete Gazoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu’daki turnuvada birinci olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Mete, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Ordululara da teşekkür etti.