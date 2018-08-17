Türk futbolunun kur nedeniyle geçirdiği zor dönemde Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’a adeta piyango vurdu. Sarı-Kırmızılılar’ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin, Mısır takımı Pyramids’e satışı konusunda anlaşmaya varıldı.

21 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatyaspor tam 2 milyon Euro, yani yaklaşık 15 milyon TL’yi kasasına koyacak. Doğu ekibi bu parayı Mısır temsilcisinde peşin olarak tahsil edecek.

Transfer dönemi başında adı Galatasaray’la da anılan Azubuike 80 bin Dolar ödenerek kadroya katılmıştı.

Yeni Malatyaspor bu oyuncudan gelecek parayla kadrosunu güçlendirmek adına takviyelerini sürdürecek. Öncelik orta saha olacak.