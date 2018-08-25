Malatya, Mustafa’nın peşinde

Sivasspor maçında yedek bırakıldığı için Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılması muhtemel olan Mustafa Akbaş’a Anadolu’dan talipler var.

Ankaragücü deplasmanına da götürülmeyen 28 yaşındaki oyuncu için Erol Bulut’un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’un devreye girdiği ifade edildi.

Transferle ilgili yapılan görüşmelerde Mustafa Akbaş’la her konuda el sıkışan Sarı-Kırmızılılar’ın, sözleşmesi devam eden futbolcuyu takıma kazandırmak adına Trabzonspor cephesiyle de anlaşması gerekiyor. Başkan Adil Gevrek’in bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmek adına Bordo-Mavililer’in patronu Ahmet Ağaoğlu ile görüşeceği bildirildi.