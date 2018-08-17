Majid Hosseini transferi hakkında bomba iddia!

2018 Dünya Kupası’nda İran Milli Takımı ile iyi bir performans sergileyen ve geçtiğimiz haftalarda uzun uğraşlar sonucunda Trabzonspor’a imza atan Majid Hosseini hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marcelo Bielsa’nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekibi Leeds United’ın 22 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği ancak genç futbolcuyu Karadeniz ekibine kaptırdığı iddia edildi.

​Bunun üzerine İngiliz ekibinin, Trabzon’un transferinden vazgeçtiği bir diğer İranlı oyuncu Morteza Pouraliganji için devreye girdiği öne sürüldü.