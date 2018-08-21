Maicon kendini buldu!

Maicon, 8 milyon Euro’ya geldiği Galatasaray’da ilk sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Savunmadaki başarısının yanı sıra attığı kafa ve frikik golleriyle kısa sürede tribünlerin sevgilisi halinde geldi. Ancak Sambacı, yaşadığı form düşüşüyle birlikte son haftalarda yerini Denayer’e kaptırdı.

Takımdan gönderileceği iddia edilen Maicon, yeni sezonla birlikte formunu yeniden yükseltti. Göztepe karşılaşmasında savunmada hatasız bir futbol sergiledi. Geriden oyun kurdu Brezilyalı stoper, 6 ikili mücadele, 5 hava topu kazandı. Maicon, 4 kez top kaparken, 5 defa da rakip atağı uzaklaştıran isim oldu.

​Özellikle kayarak yaptığı kritik müdahalelerle birçok pozisyonda atağın büyümesini engelledi. Tecrübeli oyuncu ayrıca geriden oyun kurarak, hücumu başlatma görevini de üstlendi. Maicon maç boyunca 67 kez topla buluşurken, 56 pas denemesinin 47’sinde isabet sağladı.