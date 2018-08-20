Maicon: 2 maçta 6 puan bizim için çok değerli

Maicon, Göztepe maçında amaçlarının 3 puan olduğunu söylerken, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maksimumu vermeye çalıştık. Önemli bir üç puan aldık. 2 maçta 6 puan bizim için çok değerli." dedi.

Serdar Aziz'in yokluğunda Ahmet Çalık'la birlikte stoper mevkiinde oynadıklarının hatırlatılması üzerine ise Brezilyalı, "Serdar da Ahmet de çok kaletile oyuncular. Ahmet ile oynarken inanılmaz bir keyif alıyorum. Hocamızın direktifiyle kim olursa olsun orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.