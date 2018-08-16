Maç öncesi şok! Taraftarlar arasında arbede çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi ise şok bir olay yaşandı. Türk ve Avuturyalı taraftarlar arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar ciddi bir şekilde yaralandı.

16 Ağustos 2018, Perşembe 20:03 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018, Perşembe 20:48
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Dabanovic’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile İstanbul’daki karşılaşmayı Ryan Babel’in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayan taraftı.

Maç öncesi ise şoke eden bir olay meydana geldi. Türk ve Avuturyalı taraftarlar arasında arbede çıktı. Özel güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ettiler. Bazı Türk taraftarlar olayda ciddi bir şekilde yaralandılar.

Haber:Orhan Yıldırım

Fotoğraflar: Saycan Sayım



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