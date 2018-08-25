Beşiktaş, Loris Karius transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'un 25 yaşındaki Alman kalecisini 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Karius'un önümüdeki 2 sezon Süper Lig'de forma giyeceğini ve Liverpool'daki herkesin Loris Karius'a kiralık döneminde başarılar dilediği belirtildi.

İstanbul'a geldi

Loris Karius'u taşıyan özel bir uçak, az önce Atatürk Havaalanına iniş yaptı. Kalabalık bir grup Beşiktaş taraftarı, Karius'u karşıladı. Alman kaleci sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacak.