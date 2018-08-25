Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius İstanbul'a indi!
Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki filebekçisini taşıyan özel uçak, az önce İstanbul'a indi.
Beşiktaş, Loris Karius transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'un 25 yaşındaki Alman kalecisini 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Liverpool, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Karius'un önümüdeki 2 sezon Süper Lig'de forma giyeceğini ve Liverpool'daki herkesin Loris Karius'a kiralık döneminde başarılar dilediği belirtildi.
İstanbul'a geldi
Loris Karius'u taşıyan özel bir uçak, az önce Atatürk Havaalanına iniş yaptı. Kalabalık bir grup Beşiktaş taraftarı, Karius'u karşıladı. Alman kaleci sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacak.