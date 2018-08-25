Liverpool, Salah ile kazandı

İngiltere Premier Lig’in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion’ı 1-0 yendi.

25 Ağustos 2018, Cumartesi 21:37
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İngiltere Premier Lig’in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion’ı 1-0 yendi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United’ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion’ı Anfield Road Stadı’nda ağırladı.

"Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.

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