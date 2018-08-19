Jamaikalı pivot Samardo Samuels, Fransız ekibi Limoges CSP ile yeni kontrat imzalamaya yakın.

Fransız kaynaklı BeBasket sitesinin haberine göre Limoges CSP, deneyimli Jamaikalı pivotu Samardo Samuels ile 2 yıllık sözleşme yenilemeye yakın.

Profesyonel kariyerine Cleveland Cavaliers'da başlayan ve toplam 3 sezonda Cavs formasıyla NBA'de 109 maça çıkan 29 yaşındaki ve 2.06 boyundaki Samuels, daha sonra 2013'te Hapoel Jerusalem ile Avrupa macerasına yelken açmıştı. Bireysel açıdan en verimli dönemini 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Olimpia Milano formasıyla geçiren Samuels, 2015-16 sezonunda FC Barcelona'ya transferi sonrasında da ciddi bir düşüş yaşamıştı.

Sakatlıklar ve fiziksel sorunları nedeniyle son iki senedir hep kısa süreli kontratlar alarak bazı takımların kadrosuna dahil olan Samuels, geride bıraktığımız sezon içerisinde Şubat ayında Limoges ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Limoges CSP formasıyla Fransa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 11.5 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, takımının EuroCup maçlarında forma giyemese de, ligdeki performansı ile beklentileri karşılaşmış göründü.

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