Ligin ilk haftasında en fazla gençlerine güvenen takım Bursaspor

Süper Lig'de ilk hafta sonunda genç oyunculara en fazla şansı Bursaspor verdi. Genç oyunculara verdiği değerle ön plana çıkan teknik direktör Samet Aybaba, ilk maçtan bunu gösterdi. Yeşil beyazlı takımın Fenerbahçe deplasmanında Jani Atanasov (18), Ertuğrul Ersoy (21), Furkan Soyalp (23), Emre Taşdemir (23) ve Allano Lima (23) forma şans buldu. Böylelikle 23 yaş ve 23 yaşaltı oyuncu grubunda en fazla futbolcuyu sahaya süren Bursaspor'da Ertuğrul, Lima ve Furkan maça da ilk 11'de başladı.

3 TAKIMDAN 3'ER OYUNCU

Bursaspor'un dışında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor da gençlere önem verdi. İlk haftada 3 kulüp de söz konusu yaş gruplarındaki 3'er futbolcuyu sahaya sürdü. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür (19), Yusuf Yazıcı (21) ve Abdülkadir Parmak (23), Evkur Yeni Malatyaspor'da Sincere Seth (20), Ahmet Ildiz (21) ve Buğra Çağıran (23), Antalyaspor'da ise Doğukan Sinik (19), Jean-Armel Drole (20) ve Birkan Öksüz (22) ter döktü. Fenerbahçe'den de Eljif Elmas (18) ve Barış Alıcı (21), performanslarıyla ilk haftada öne çıkan genç oyuncular oldu.

EN GENÇ ATANASOV

İlk haftanın en genç oyuncusu ise Bursaspor'dan Jani Atanasov oldu. 18 yaşındaki Makedon oyuncu, dakikalar 87'yi gösterdiğinde oyuna girdi. Atanasov'un dışında ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı, ligde süre alan en genç ikinci oyuncu olarak dikkat çekti.