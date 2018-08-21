Lasse Nielsen Timsah oluyor

Bursaspor bayramı hareketli geçirecek... Transfer çalışmalarını hızlandıran Timsah’ta öncelikli ihtiyaçlardan biri stoper. Titi’yi 500 bin Euro karşılığında Göztepe’ye, Ekong’u ise 3.3 milyon Euro’ya Udinese’ye satan Yeşil- Beyazlılar, savunmaya iki takviye birden yapacak. Bu oyunculardan ilki Lasse Nielsen. Haftalardır gündemde olan Danimarkalı stoperin kısa zamanda açıklanması bekleniyor. Yönetim, 1.85’lik savunmacıyla her konuda anlaştı. Kulübüyle yapılan pazarlıklar da son aşamaya geldi. Son Kayserispor maçında sağ bek Barış Yardımcı’yı göbekte oynatmak zorunda kalan teknik direktör Samet Aybaba, yanında genç Ertuğrul’u görevlendirmişti.

Chedjou da listede

Yeşil-Beyazlılar’ın gündemindeki bir stoper de Chedjou... Başakşehir’de geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından yedek kalan Kamerunlu savunmacı için nabız yoklanıyor. Chedjou’nun maaşının bir kısmını Başakşehir öderse, bu transfer gerçekleşecek.