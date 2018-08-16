LASK Linz - Beşiktaş maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Avusturya'da ecel terleri döktü. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Siyah-Beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta Negredo'nun 90. dakikada attığı golle turu kurtardı. Takımdan gitmesi gündemde olan İspanyol futbolcu oyuna sonradan dahil olarak Beşiktaş'ı ipten aldı, golden sonra formayı çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kartal, zor da olsa adını Play-Off'lara yazdırdı.

Maçtan dakikalar...

21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Jeremain Lens’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

42. dakikada LASK Linz öne geçti. Oğuzhan Özyakup’un orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor’a gönderdi. Savunmada Roco’dan sıyrılan Victor’un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Holland, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Holland’ın yerden köşeye vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

68'inci dakikada Linz farkı 2'ye çıkardı. Tetteh'in ceza sahası içerisinden çektiği top kaleci Tolga'dan döndü. Altı pas içerisinde topla buluşan Freieser topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasında Pepe topu Negredo'ya indirdi. İspanyol futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.

Negredo, attığı golün ardından sevinç sırasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, 2-1 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna yükseldi.

İşte 11'ler

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maça göre kadrosunda 2 değişiklikle maça çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in ilk maçta ilk 11’de görev verdiği Gökhan Gönül ve Necip Uysal rövanşta yedek kulübesinde yer aldı. Güneş, bu iki oyuncunun yerine Adriano ve Enzo Roco’ya ilk 11’de görev verdi.

LASK Linz takımının teknik direktörü Oliver Glasner ise ilk maça göre sadece bir değişikliğe giderek orta saha oyuncusu Dominik Frieser’in yerine Brezilyalı forvet Joao Victor’u sahaya sürdü.

Maça büyük ilgi

LASK Linz Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, LASK Linz-Beşiktaş karşılaşmasının biletlerinin tamamının satıldığını duyurdu.

13 bin 900 seyirci kapasitesi olan Linzer Stadı’nda çok sayıda Türk taraftar tribünlerde yer aldı.

Başta Avusturya’nın çeşitli kentlerinden ve Almanya’dan gelen Türk taraftarlar Beşiktaş için yoğun tezahürat yaptı.

Öte yandan, karşılaşmada polis ekipleri stat çevresinde hazır bekletildi. Maç öncesinde tribünde çıkan arbedeye polis ve güvenlik elemanları müdahale etti.