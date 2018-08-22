Los Angeles Polis Departmanı, Tyler Honeycutt'ın 27 yaşında hayatını kaybettiği olaya ilişkin olarak, polis kamerası tarafından kaydedilen olay anı konuşmalarını ve kayıtlara intihar olarak geçen olayın detaylarını paylaştı.

Videoda Tyler Honeycutt'ın annesinin, oğlunun dengesiz davranışları nedeniyle polisi arayarak acil yardım istediği görülüyor. Lisa Stazel, yardım çağrısında oğlunun evde silahlı olduğu ve kendisine zarar vermesinden korktuğunu söylüyor. Ayrıca polislere verdiği bilgide, oğlunun Rusya'da 6 ay boyunca, halk arasında "gülme gazı" olarak da bilinen azot protoksit'e maruz kaldığını, bu nedenle kafasının karıştırılarak dengesizleştiği söyleyen Tyler Honeycutt'ın annesi, oğlunun uyku uyuyamadığını ve yemek yiyemediğini de anlatıyor.

Videonun son bölümünde ise olay yerine gelen polis ekipleri, Tyler Honeycutt ile iletişime geçerek onu silahını bırakıp dışarı çıkması için ikna etmeye çalışıyorlar ancak evden polislerin olduğu yere doğru ateş açılıyor.

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