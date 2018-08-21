Kusursuz Fernando

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Göztepe galibiyetinin kahramanlarından biri oldu. Fatih Terim, daha önce orta sahada Fernando’yu daha defansif oynatıp, Donk’un ileri çıkmasını istiyordu. Göztepe maçında ise tam tersi oldu. Sambacı, yeni görevine kısa sürede uyum sağladı.

​Fernando, Onyekuru’nun golü öncesi yaptığı müthiş koşuyu, harika bir pasla tamamlayarak Galatasaray kariyerindeki ilk asistine imza attı. Tecrübeli futbolcu, maç boyunca sahada basmadık yer bırakmadı. Fernando, hücumda attığı şık paslarla öne çıkarken, oyunun savunma yönünde ise 5 ikili mücadele kazandı ve 4 top kaptı. Sambacı, karşılaşmayı yüzde 87’lik pas isabetiyle tamamladı.