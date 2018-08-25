Kral yoksa Rodallega var!

Ağrıları nedeniyle hafta içindeki 2 idmana çıkmayan Burak Yılmaz, Ankara’ya götürülmemişti. Teknik direktör Ünal Karaman, 33 yaşındaki yıldızın yokluğunda Ankaragücü maçında Hugo Rodallega’ya oldukça güveniyor.

Geçtiğimiz senelerdeki küskün tavrından uzak olan ve idmanlardaki istekli görüntüsüyle göze giren Kolombiyalı futbolcu da Sivas maçında olduğu gibi Ankaragücü karşısında da takımına galibiyeti getirmek istiyor.

Ekstra çalıştı

Geçtiğimiz hafta biri penaltıdan, diğeri de Olcay’ın asistiyle iki kez fileleri sarsan 33 yaşındaki futbolcu, dün Ankara’da yapılan son idmanın ardından ekstra çalışmalar yaptı. Uzun bir süre şut çalışması yapan tecrübeli oyuncu, bu davranışıyla da teknik ekibin takdirini kazandı. Geçen sezon 23 lig maçında 5 kez ağları sarsan Rodallega, 2. hafta sonunda 2 golle sezona başarılı bir giriş yaptı.