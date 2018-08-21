Geçtiğimiz günlerde bir haber yapmış ve ön siparişe açılan Metro Exodus'un Steam fiyatının sadece 89 TL olduğunu belirtmiştik. Yine aynı haberde fiyatının ilerleyen günlerde revize yiyebileceğinden de bahsetmiştik. İşte bu revize 6 gün sonra geldi ve Metro Exodus'un fiyatı arttırıldı.

Metro Exodus'un ön siparişine zam geldi

Oyunun normal sürümü 89 TL'den 209 TL'ye çıkarıldı. Gold Edition sürümü ise 123 TL'den 299 TL'ye çıkarıldı. Konsol sürümleri zaten normal fiyata çıkan oyunun fiyatının artması ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Kısacası oyunu bu süre zarfında ön sipariş ile alan oyuncuların oldukça kârlı çıktıklarını da söyleyebiliriz.

Bu kötü haber ile birlikte oyunun yayınlanan yeni videosundan da bahsedelim. Gamescom 2018 fuarı için yayınlanan videoya baktığımızda oyunun görsel anlamda her zaman olduğu gibi iddialı durduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bu videonun diğerlerine göre çok daha karanlık bir atmosfere sahip olduğunu ve oyunun korku dozunu net bir şekilde gösterdiğini de söyleyelim.

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